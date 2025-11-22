20日にNMB48を卒業した元2代目キャプテンの小嶋花梨（26）が21日、X（旧ツイッター）を更新。グループ卒業後は吉本興業に所属すると発表した。「この度NMB48を卒業し、本日より吉本興業に所属することになりました」と報告し、2枚の新宣材写真を公開。「9年間のアイドル活動を経て、これからはタレントとして新たな一歩まだまだ未熟ではありますが自分らしく活動していければと思っています！」とつづり、最後に「ファンク