降圧剤は山形県、糖尿病薬は宮城県、胃薬は和歌山県、風邪薬は山口県……厚労省の最新データで 「クスリ漬け」になっている県民が判明しました20億件のデータベースを分析すると……世界最大の医療データベースが日本にある。それが、NDBオープンデータだ。日本国内のすべての診療情報は、医療保険レセプト（診療報酬明細書）として記録されており、厚生労働省が管理している。この厚生労働省のデータから、個人情報を抜いて匿名化