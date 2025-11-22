◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（２４日、トヨタアリーナ東京）２４日にＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で対戦する同級１位・那須川天心（帝拳）と同級２位・井上拓真（大橋）が２１日、都内のホテルで会見に臨んだ。無敗のキック王者からボクシング転向８戦目で世界初挑戦する天心は「超次元ボクシング」を掲げ、「僕が勝てば時代