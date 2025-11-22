大分市佐賀関の大規模火災を巡り、衆院大分2区選出の広瀬建・農林水産政務官が21日、被災住民の避難所を視察した。広瀬氏は佐賀関市民センターに設けられた避難所で、県の担当者から運営状況などの説明を受けた。報道陣に対し「1人が亡くなられ、多くの人が一瞬で生活の場を失われた。避難所での生活はストレスがたまると思う。住民の声を聞き、県や市とも協力し、生活が再建できるよう政府としても最大限バックアップしていき