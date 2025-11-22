大分市佐賀関で起きた大規模火災。19日、現場の規制線の前に宮崎県延岡市の泉山久美子さん（58）が立っていた。実家を案じて駆けつけたのだ。火災発生から丸1日が過ぎようとしていたが、線の内側に入れなかった。到着したのは18日深夜。実家の兄に届けようと、食料品を買い込んできた。でも、規制線の奥にある家の状態は分からない。19日朝になり、高台から見たという近所の人に聞かされた。「あなたの実家も全焼だった」と。