大分市佐賀関の大規模火災で、佐藤樹一郎知事は21日午前、記者団の取材に応じた。約170棟に延焼した最大の要因は強風だったとし、自然災害として国の支援を求める考えを強調。ホテルなどの「みなし仮設」を確保するめどが立ったと述べ、被災者が自宅を確認後、希望があれば避難所から移動してもらう方針を明らかにした。一問一答は次の通り。（21日午前時点の状況に基づいたやりとり）。「自衛隊にヘリを飛ばしてもらい、まだ