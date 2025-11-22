熊本市の大西一史市長は21日の定例記者会見で、高市早苗首相が非核三原則の見直しを検討していることについて「（非核三原則は）唯一の戦争被爆国の日本が国是として積み上げてきた極めて重要な原則。軽々に見直すべきではない」と反対する考えを示した。首相は核兵器を「持たず、つくらず、持ち込ませず」とした非核三原則のうち「持ち込ませず」の概念が米国による核抑止力の実効性を低下させるとして、安全保障関連3文書の