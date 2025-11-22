熊本県は21日、総額76億3700万円の本年度一般会計補正予算案など48議案を発表した。補正予算案には、8月の記録的大雨の災害復旧費として34億8400万円を盛り込んでいる。28日に開会予定の県議会定例会に提案する。主な災害復旧事業は、国道57号など公共土木施設に13億9100万円▽農林水産業関連施設に12億400万円▽被災した中学・高校施設に4億500万円。自宅が全半壊するなどした被災者の生活再建支援費900万円も含まれている。