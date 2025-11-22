熊本市は21日、総額46億1779万円の本年度一般会計補正予算案を発表した。8月の大雨を受けた災害復旧や防災関係には9億9731万円を計上。来年度に支出する限度額1億500万円の債務負担行為分を含め、計11億231万円を充てた。28日に開会する市議会定例会に提案する。8月の大雨で河川の水位上昇に警戒を呼びかけるサイレンが遅れたことを踏まえ、吹鳴を自動化するシステムを出水期前に250基整備する事業に債務負担行為も合わせて1億