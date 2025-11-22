長崎県平戸市の平戸城本丸跡に建つ亀岡神社に総代会役員でアマチュア画家の糟谷進さん（85）が、自作の油彩画「亀岡神社参拝」を奉納した。城を背景に名物のサクラを入れ、若いカップルを配置して未来への祈りを込めたという。元平戸小校長の糟谷さんは25歳の頃から絵筆を執り、日本水彩画会と県美術協会会員。今回は数年後の同神社拝殿の再建を前に、少年時代からなじんだ風景を絵にとどめようと、4月から制作を始めた。作