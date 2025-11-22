豊作や無病息災を祈願し、500年以上前から伝わるとされる球磨神楽が、人吉球磨地方で奉納のピークを迎えている。2020年7月の熊本豪雨で全壊し、今年8月に高台に移転・再建した熊本県球磨村の渡阿蘇神社では、豪雨で途絶えて以来6年ぶりに奉納が復活した。国の重要無形民俗文化財に指定されている球磨神楽。秋は例大祭で引っ張りだこだ。皮切りは10月に催された青井阿蘇神社（人吉市）の「おくんち祭」。12月15日の市房山神宮例