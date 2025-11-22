KTNテレビ長崎の番組審議会が12日開かれ、「モッテコ〜イ長崎くんち2025第1部」（10月7日放送、92分）と、「みジカなナガサキ」の「どこでもいろんな勉強がデクット！」（8月20日放送、6分）、「アトツギを育てよう」（9月17日放送、6分）の計3本について審議した。「モッテコ〜イ−」は、長崎市の諏訪神社の大祭「長崎くんち」を、元市職員の土肥原弘久さんの解説を交えながら生中継。「解説が分かりやすく知識と理解が深ま