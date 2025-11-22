知事選に合わせた長崎県議補選が県内2選挙区で、来年1月30日告示、2月8日投開票の日程で行われる。現職が死去した佐世保市・北松浦郡区（被選挙数1）にはこれまでに佐世保市議2人が立候補を表明している。永安健次氏（55）と宮田京子氏（63）で、いずれも県議への挑戦は初めて。永安氏は自民党佐世保支部幹事長を務め、10月29日付で党県連の公認を受けた。宮田氏も自民に所属していたが、11月10日に離党届を提出し、無所属で