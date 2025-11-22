魅力あるものづくり現場で一緒に働こう−。ハローワーク諫早は27日、長崎県諫早市の工業団地に立地する製造業の9社が参加する企業面談会を開く。鋳物やメッキ塗装、板金などの「ものづくり」に限定した初めての取り組みで、経験の有無を問わず人材を募る。同市の基幹産業の一つである製造業の現場では人手不足が課題になっているという。同市には1963年、県内初の工業団地として諫早貝津工場団地ができた。現在は六つの工業・