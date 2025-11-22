佐賀県武雄市は21日、来年4月から予定される佐賀西部広域水道企業団の水道料金値上げに対する市民負担を減らすため、水道口径を小さくする減径工事に補助金を支給すると発表した。関連予算600万円を盛り込み、16億3569万円を増額する本年度一般会計補正予算案を、12月1日開会予定の市議会定例会に提案する。水道料金見直しは県西部の4市3町の計約6万1000戸が対象で一般的利用の場合、平均約30％の値上げが見込まれている。新し