佐賀県は21日、県発注工事の経費積算ミスに伴う工事費の過大支出額について、56万円少なく計算していたと発表した。集計漏れが原因としている。県は2020年度〜24年度分を調査した結果として、過大支出が計3710万円あったと13日に発表していたが、実際は3766万円だったという。