ふるさと納税制度のルールに違反し、9月30日から2年間の制度除外措置を受けている佐賀県みやき町は、再発防止に向け、除外に至る事実関係を調査する第三者委員会の設置条例案を町議会12月定例会に提案する。21日の町議会全員協議会で説明した。町が制度から除外されるのは2019年に続いて2回目。今回は返礼品の調達費や送料、仲介業者への手数料を含めた募集費用を寄付総額の50％以下にする規定に違反した。情報未来課による