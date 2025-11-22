西鉄バス佐賀（佐賀市）が佐賀市と福岡県久留米市の間で運行するバス路線「江見線」について、佐賀市は21日、沿線自治体の神埼市、みやき町と共に来年10月以降、共同運行すると発表した。同路線は来年9月末で廃止することが決まっていた。市によると、12月下旬に3市町で協定を締結し、来年1月に運行事業者を選ぶ方針。バス2台を購入する予定で、配備までは佐賀市交通局の車両を利用する。協定締結後は神埼市が代表となり、運行