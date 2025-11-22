9月に開業した「天郷（あまのさと）醸造所」（福岡県福智町上野）で23日、初の酒蔵開きがある。清酒に地元産のレモンなどを加えた新ジャンルの「クラフトサケ」が味わえ、福智山の麓の醸造所から望む絶景も楽しめる。醸造所は今年、町の支援を受けて開設。地元出身の中山雄介さんが社長を務めている。蔵開きは午前11時〜午後3時半。全3種類の酒が並ぶほか、上野焼のボトル入りの純米酒「天郷」（3万円）を限定8本、上野焼の