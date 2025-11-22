福岡県東峰村の小石原焼、高取焼と大分県日田市の小鹿田焼の作品を並べた「第4回皿とカップ作陶展」が同村小石原鼓の「つづみの里陶器ギャラリー」で開かれている。小野豊徳店長（61）は「質のいい普段使いできる陶器が窯元価格で買える。ぜひ足を運んでほしい」と呼びかける。入場無料。12月7日まで。小石原焼の窯元で生まれた小野さんは木工作家でもある。陶器の成形に使う木製へらを窯元に供給する傍ら、窯元巡りのガイドも