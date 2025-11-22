政府が巨額の経済対策を決定した。高市早苗政権の積極財政方針を踏まえ、規模が膨らんだ。必要性と効果が高い政策に予算を投じる「賢い支出」には程遠い。経済対策は物価高対策と経済成長に向けた産業支援が柱だ。裏付けとなる補正予算案の一般会計歳出は約17兆7千億円で、大型減税と特別会計歳出を合わせた規模は約21兆3千億円となる。石破茂前政権の経済対策を反映した昨年度の一般会計補正予算は13兆9千億円だ。物価高が