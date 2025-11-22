パレスチナ自治区ガザなどの紛争地に赴き子どもの心のケアを続ける医師、桑山紀彦さんによるコンサート「地球のステージ」が23日午後2時から、福岡市早良区の西南学院大チャペルで開かれる。同市の認定NPO法人チャイルドライン「もしもしキモチ」主催。桑山さんは神奈川県海老名市で児童思春期専門の心療内科医として外来を行う傍ら、世界の紛争地や被災地での人道支援を行っている。「地球のステージ」は、桑山さんが支援で訪