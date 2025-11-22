J1福岡は21日、金明輝監督（44）の来季続投を発表した。来年2月開幕の特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」、秋春制移行の初年度で同8月に開幕する2026〜27年シーズンの指揮を執る。就任1年目の今季は4月にクラブ創設30周年で初のJ1首位に立ち、現在は11勝12分け13敗で勝ち点45の12位。既にJ1残留を決めている。