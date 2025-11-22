23日からルーマニアで開催される卓球の世界ユース選手権に、石田心美（14）＝北九州市出身＝が出場する。昨年のパリ五輪女子シングルスで銅メダルを獲得した早田ひな（日本生命）を育てた卓球クラブ「石田卓球N＋」で才能を伸ばし、15歳以下女子シングルス、ダブルス、団体と混合ダブルスにエントリー。ノジマTリーグ女子の九州カリーナとも契約した次世代のホープが、新たなスター候補として名乗りを上げる。（伊藤瀬里加）