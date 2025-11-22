ソフトバンクからは巨人でのプレー経験がある小久保監督、アテネ五輪代表の城島チーフ・ベースボール・オフィサーも出席した。小久保監督は「今のプロ野球は長嶋さん、王さんの2人が築いてくれたと思っている。われわれが引き継ぎながら、より良い野球界にしていく使命があると強く感じた」と話した。