21日に東京ドームであった長嶋茂雄さんのお別れの会で、巨人での現役時代に「ON」コンビとして一時代を築いたソフトバンクの王貞治球団会長（85）は遺影に語りかけるように思いを口にした。「長嶋さん、お元気ですか。この言葉が不謹慎であることは十分承知しております。でも、この長嶋さんの笑顔を見て、他に言葉はありません」1965年からの9年連続日本一などを共に勝ち取る中で、長嶋さんの華やかさの裏にあった飽くな