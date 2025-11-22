プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が21日、長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会に参加し、感謝の言葉を口にしました。お別れ会は東京ドームで行われ、献花を終えた阿部監督は、「僕がいうのもあれですけど、すごい方なんだなと。わかっていましたけど、改めて感じさせていただきました。日本の長嶋茂雄さんだというようなことを感じさせてもらいました」とコメント。長嶋さんが監督として指揮をした最終年、当時ルーキーだった阿部選手