前評判では「強気の値段設定」という指摘もあったが、上々の滑り出しを見せた『ダウンタウン＋』（写真：DOWNTOWN+公式Instagramより）【写真を見る】『ダウンタウン＋』で配信されているコンテンツ。日本テレビ、朝日放送テレビがコンテンツ提供に協力的な姿勢を見せた『ダウンタウン+』で松本人志が語ったこと「松本、動きました。なんかちょっと日本の笑いが、最近しんどいと聞きましてぇ〜。私、復活することにいたしました。