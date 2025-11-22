東京都北区での理科実験支援事業の様子（写真：お茶の水女子大学 サイエンス＆エデュケーション研究所提供）【推移を見る】国公立大・理工系学部における女子枠は38大学に及ぶ近年、理工系で女子枠の学校推薦型・総合型選抜を新設・拡大をする大学が増えています。背景にあるのは、理工系に進む女子が極めて低い現状があります。理工系で女子枠を設ける大学が急増文部科学省の学校基本調査（2024年）によると、大学の理学部で学ぶ