フジテレビの動画配信サービス・FODとCS放送・フジテレビONEでは、球界に新風を巻き起こす“新庄劇場”に迫る密着ドキュメントの最新作『新庄剛志・球界のアンチテーゼ〜2025 ライバルとの劇戦の記憶〜』を、12月14日(22:00〜)に配信・放送する。『新庄剛志・球界のアンチテーゼ〜2025 ライバルとの劇戦の記憶〜』この番組は、大胆な発言と型破りな采配で常に注目を集める新庄剛志監督に完全密着したドキュメンタリー『球界のアン