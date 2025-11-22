アメリカのトランプ大統領は21日、アメリカが提示したウクライナとロシアの和平案について 、ウクライナに対し27日までに受け入れるよう求めました。トランプ大統領は21日、ラジオ番組に出演し、ウクライナに提示した和平案に期限を設けるかを問われ「27日が適切な日だと思う」と明言しました。和平案はロシア側の要求に沿ったもので、領土割譲や軍の縮小などウクライナに大幅な譲歩を求める内容とされています。アメリカメディア