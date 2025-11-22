連日報じられている“クマ被害”。4月から11月12日まで、13件の死亡事例が発生しており、史上最悪ともいわれる。全国の出没件数は上半期だけで2万件以上で、すでに昨年度の1年分のデータを上回る過去最多の数値だ。一方、クマを相手に“勝利”を収めた人たちもいる。襲われながらも反撃し、見事“生還”した男たちの攻防とは――。山菜採りを生業とし、山歩き動画をYouTubeにアップしてきた佐藤誠志さん。2023年9月、マイタ