ＩＭＭ通貨先物１０月７日主要国通貨円の買い越し減少 円46307枚の買い越し 15158枚の買い越し減 ユーロ118365枚の買い越し 996枚の買い越し増 ポンド4476枚の売り越し 4418枚の売り越し減 スイスフラン27470枚の売り越し 1408枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数13145枚の売り越し 491枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ１０月７日主要国通貨円の売り越し減少 円61241枚の売り越し 1833枚の売り越