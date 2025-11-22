1981年から1992年まで放送された人気番組『なるほど!ザ・ワールド』（フジテレビ系）。世界各地の風物や文化をユーモアたっぷりに紹介し、日本中を魅了した。その司会を務め、斬新な衣裳でも話題を呼んだ楠田枝里子が、番組の舞台裏と司会業への思いを本誌に文書で回答してくれた。■『なるほど！ザ・ワールド』出演の経緯について日本テレビを退社したとき、その後のことは何も決めていませんでした。会社の仕事をする一方で