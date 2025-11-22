車窓から見える羽田空港（東京モノレール提供）東京都心と羽田空港を結ぶ東京モノレールが、11月1日から路線の愛称として「東京パノラマライン」を導入した。高架の区間が多く、開放的な窓から風景を眺めることができる特徴を踏まえた。同社は「車窓の眺望の魅力を発信したい」としている。東京モノレールは、浜松町駅（港区）から羽田空港第2ターミナル駅までの17.8キロを結ぶ。1964年の東京オリンピックに合わせて開業し、コ