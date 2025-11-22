今年最後の3連休は、土曜日と日曜日を中心に広い範囲で行楽日和、紅葉狩り日和になりそうです。けさにかけては北日本を中心に一時的に冬型の気圧配置になっていますが、次第に西日本、東日本を中心に晴れの天気をもたらす高気圧に覆われるでしょう。きょうは広い範囲で晴れて、お出かけ日和になりそうです。あすも西日本と東日本を中心に高気圧に覆われるため、広く晴れて、引き続き、お出かけ日和の所が多くなるでしょう。あさっ