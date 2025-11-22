気温30度を超える中行われた9月の東京世界陸上。見ている人の度肝を抜いたのが女子マラソンで7位入賞を果たした小林香菜（24、大塚製薬）だ。序盤はレースを積極的に引っ張り、後退しても7位まで順位を上げた懸命な走りを見せた小林。早稲田大学法学部、「ホノルルマラソン完走会」というサークル出身という経歴に加え、総務省を目指していたという過去も話題になった。【一覧】世界陸上マラソン7位小林香菜、不破聖衣来らがエント