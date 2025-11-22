本日11月22日（土）、松島聡×白洲迅W主演の『パパと親父のウチご飯』第8話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！今回の第8話では、晴海昌弘（白洲迅）＆清一郎（櫻）父子に急展開。晴海のもとに、元妻・涼子（朝倉あき）から、「再婚が決まったので、清一郎の親権について相談したい」と連絡が。それを聞いた千石哲（松島聡）は、涼子の勝手な言い分に「親権はお前にあるんだし、無視しろ」と激怒する。そんな