MLB・ドジャースが日本時間21日、公式SNSでムーキー・ベッツ選手とその家族が慈善活動を行ったことを報告しました。ベッツ選手は、今季素晴らしい人格や地域社会への貢献、慈善活動など、フィールド内外での行いが認められて選出される「ロベルト・クレメンテ賞」を受賞。その賞の価値はMVP以上の名誉とも呼ばれています。そんなベッツ選手がオフシーズンとなってからも早速、地域貢献活動に参加しました。ドジャースの公式SNSでは