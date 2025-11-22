タレントの鈴木奈々（37）が21日、自身のインスタグラムを更新し、祖母の家に貼られている、自身のポスターを披露した。鈴木は「おばぁちゃん家のリビングに私のポスターがドーンと貼ってありました！笑笑しかもPopteenモデル時代の私です！」と、07年1月号から4年間、専属モデルとして活躍したファッション誌「Popteen」時代のポスターが貼られたリビングの写真を投稿。当時は「ギャル時代の私です！片目だけでつけまつげ