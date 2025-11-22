災害の頻発で、防災が「自分ごと」になりつつある。なかでもシニア層は防災アプリやポータブル電源などの“デジタル防災”に高い関心を示しているという。新たな市場として注目を集める防災意識について解説する。※本稿は、梅津順江『消費の主役は60代 シニア市場最前線』（同文舘出版）の一部を抜粋・編集したものです。災害大国・日本シニアの防災意識は？2024年は日本列島各地で甚大な被害をもたらす自然災害が多発しました