ソフトバンクの谷川原が高卒11年目の来季、本職の捕手で勝負する。今季は開幕スタメンマスクを勝ち取るも4月上旬に登録抹消され、約2カ月のファーム暮らし。48試合出場でスタメンマスクは11試合だった。打力を買われて9月以降は外野を守る試合が増えたが、「当然、また捕手で勝負します」とこだわりをみせた。2軍での調整中には1軍に配置転換された細川バッテリーコーチから指導を受けており、「ずっと見てもらったのも大きい