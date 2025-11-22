今年の皐月賞馬で天皇賞・秋２着のミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大）が、有馬記念（１２月２８日・中山、芝２５００メートル）を目指すことになった。所属するサンデーサラブレッドクラブが２１日、ホームページで発表した。前走後は滋賀県のノーザンファームしがらきに放牧中。既に招待されていた香港Ｃを辞退しており、グランプリから逆算して帰厩する方針だ。