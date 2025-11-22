日本ハムから国内FA権を行使して動向を注目される松本剛が札幌市内で開かれた球団納会に参加した。巨人が獲得調査を進めているとみられる中、去就については「まだ何も話せることはない」と話すにとどめた。決断の時期については「早い段階で、とは思っています。来季に向けてやりたいというのが一番なので、気持ち的にも早くすっきりしたい」と語った。