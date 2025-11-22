「有力馬次走報」（２１日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆天皇賞・秋５着のアーバンシック（牡４歳、美浦・武井）が、ルメールとのコンビ復活で香港ヴァーズ・Ｇ１（１２月１４日・シャティン、芝２４００メートル）に挑戦する。同日同所で行われる香港マイル・Ｇ１（芝１６００メートル）の招待を受諾したエンブロイダリー（