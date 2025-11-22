「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）毎日王冠で復活Ｖを飾ったレーベンスティールは２１日朝、美浦坂路を４Ｆ６２秒７−１５秒０で駆け上がって調整を進めた。枠は７枠１４番に決定。田中博師は「競馬がしやすそうな枠だと思います。並び的にどんな競馬でもできそうですね。枠の有利不利が小さいコース。あとはジョッキーがどう思うか。先週までで十分いいところに来ていたので、さらに上向きとはいきませんが、この１週間