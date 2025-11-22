大会名：ザ・RSMクラシック期間：11/20～11/23コース：シーサイドコースヤード：7005パー：70 コース：プランテーションコースヤード：7060パー：72 試合の詳細データはこちら≫ ザ・RSMクラシック の第2ラウンドが、21日、 シーサイドコース（7005ヤード、パー70）で行われた。アンドリュー ノバク（アメリカ）は 7ア