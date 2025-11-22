【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』（毎週土曜23時30分～）。11月22日の放送では、世界中で個性的な進化を遂げているタコスを深掘りする。 ■サクヒムがタコスを食べまくる トルティーヤで挟むだけでどんな具材も「タコス」になってしまう。そんな自由度の高さが人気のタコス。 だからこそ今、