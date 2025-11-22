「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）同一年春秋マイルＧ１制覇を狙うジャンタルマンタルは２１日、栗東坂路でキャンター調整。高野師は「内面から張りが出て、メンタル面も落ち着きがあって最高の状態。富士Ｓの時とは全然違いますね。これだけの実績を残している馬ですが、今までで一番いいんじゃないかと感じています」と仕上がりに自信をみなぎらせる。決まった７枠１５番には「京都を知り尽くしたジョッキーに任せます」