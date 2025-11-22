22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円高の4万8810円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8625.88円に対しては184.12円高。出来高は1万8185枚だった。 TOPIX先物期近は3305ポイントと前日比4ポイント高、TOPIX現物終値比7.27ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48810 +30 18185 日経225mi